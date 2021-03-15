إيران تسجل 7 آلاف و980 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 7 آلاف و980 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و100 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سیما سادات لاري- في مؤتمر صحفي اليوم- إنه تم تسجیل 7 آلاف و980 إصابة جدیدة بفیروس "کورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضیة، منها 963 حالة أُدخلت المستشفيات لتلقي العلاج، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.وأضافت أنه بوفاة 100 شخص، خلال الساعات الـ24 الماضیة، ارتفع إجمالي عدد وفيات "كوفيد-19" في إیران إلى 61 ألفا و330 حالة.وأوضحت سيما لاري، أنه من بين مليون و754 ألفا و933 حالة إصابة سجلتها البلاد حتى الآن، بلغ عدد حالات التعافي ملیونا و499 ألفا و301 حالة، مشيرة إلى هناك نحو 3 آلاف و839 حالة حرجة تخضع للعلاج في وحدات العناية المركزة.