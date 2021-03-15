«الاستخبارات العراقية» تلقى القبض على إرهابى فى نينوى

ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على أحد الإرهابيين في محافظة نينوي.وذكرت مديرية الاستخبارات- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الإثنين- "أن الاستخبارات العسكرية تمكنت، وبعد كمين محكم ووفق معلومات استخبارية دقيقة، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين البارزين في ناحية "زمار" غربي نينوي".وأشار البيان إلى أن الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.