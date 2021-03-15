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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بالأرقام.. جهود صندوق «تحيا مصر» في الفيوم وبني وسويف

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:47 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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تحتفل محافظتي الفيوم وبني سويف، في 15 مارس من كل عام بالعيد القومي لهما، والذي يخلد ذكرى تضامن شعبي المحافظتين مع ثورة 1919.

وأولت الدولة في السنوات الأخيرة اهتماما بالغًا بتطوير مناحي الحياة بالمحافظتين لاسيما القرى الأكثر احتياجًا بهما.

وباعتباره معاونا لأجهزة الدولة، حرص صندوق تحيا مصر على تنفيذ العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وكذا برامج التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية بالمحافظتين.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إنه على مستوى الرعاية الصحية، وفّر الصندوق جرعات علاج فيروس سي لنحو 3090 مواطنًا بمحافظة الفيوم، و18767 مواطنًا بمحافظة بني سويف، كما نفّذ الصندوق المبادرة الرئاسية كلنا جنبك لرعاية مرضى الفشل الكلوي بمحافظة الفيوم، ودعمها بـ 44 ماكينة غسيل كلوي جديدة، فيما وفّر الصندوق 42 ماكينة جديدة لمستشفيات بني سويف حتى الآن، فضلًا عن توفير حضانات الأطفال المبتسرين بمستشفى الواسطي وببا المركزي.

كما نفذ الصندوق المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، واستفاد منها 13 ألف مواطن بالغ في محافظة الفيوم، وأكثر من 95 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية و20 ألف مواطن بالغ بمحافظة بني سويف، فضلا عن إجراء 5500 عملية مياه بيضاء بالمحافظتين.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أوضح عبدالفتاح أن الصندوق نفّذ العديد من المبادرات لخدمة الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظتين، واستفاد منها نحو 327 ألف أسرة بمحافظة الفيوم، وما يقرب من 150 ألف أسرة بمحافظة بني سويف، ومن بين هذه المبادرات؛ مبادرة بالهنا والشفا لتوفير المواد الغذائية، ودكان الفرحة لتوفير الملابس الجديدة وتجهيز العرائس، وكذلك مبادرة شتاء آمن لتوفير الأغطية.

وفي ذات السياق، أشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن محافظة الفيوم استفادت من المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا، والتي شارك من خلالها الصندوق في رفع كفاءة وإعمار 1100 منزل في 43 قرية بمحافظة الفيوم، و1790 منزل في 57 قرية بمحافظة بني سويف.

كما نفذ الصندوق مبادرات التنمية الاقتصادية للشباب والسيدات المعيلات، داخل المحافظتين، وتم توفير 1365 مشروعا صغيرا للفتيات والسيدات المعيلات بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى 1250 مشروعًا بمحافظة بني سويف ضمن برنامج مستورة، كما استفاد 100 شاب من مشروع توفير سيارات «تاكسي»، بالإضافة إلى تأسيس 4 شركات للنقل المبرد لصالح الشباب، وكذلك تم توفير 13 سيارة نقل مبرد للشباب الذين أسسوا شركات نقل بمحافظة بني سويف.

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