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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مراتب جاهزة مقلدة ومغشوشة بالإسماعيلية

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:10 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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تمكنت حملة تموينية من ضبط مراتب جاهزة مقلدة ومغشوشة بالإسماعيلية.

وكان ورد بلاغ للواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، يفيد بضبط كمية من المراتب الجاهزة مقلدة ومغشوشة وتحمل علامة تجارية مزورة للعلامة التجارية الأصلية بصلة، في نطاق زمام التل الكبير.

نظمت تموين الإسماعيلية، حملة تموينية مكبرة برئاسة العميد محمد الأعصر، رئيس مباحث التموين، ضمت هريدى محمد، المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطة السرية بالقسم، تمكنت من ضبط المتهم "ا س.ع.م"، صاحب المحل لحيازته وعرضه مراتب للبيع، تحمل علامة تجارية مقلدة ومغشوشة للعلامة الأصلية مع إضافة كلمة صغيرة لإيهام المستهلك على أنها مرتبة أصلية وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها من الشركة الأصلية.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لتتولى التحقيق.

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