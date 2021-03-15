ضبط مراتب جاهزة مقلدة ومغشوشة بالإسماعيلية

ضبط مراتب جاهزة مقلدة ومغشوشة بالإسماعيلية
الإثنين 15/مارس/2021 - 02:10 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
تمكنت حملة تموينية من ضبط مراتب جاهزة مقلدة ومغشوشة بالإسماعيلية.
وكان ورد بلاغ للواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، يفيد بضبط كمية من المراتب الجاهزة مقلدة ومغشوشة وتحمل علامة تجارية مزورة للعلامة التجارية الأصلية بصلة، في نطاق زمام التل الكبير.
نظمت تموين الإسماعيلية، حملة تموينية مكبرة برئاسة العميد محمد الأعصر، رئيس مباحث التموين، ضمت هريدى محمد، المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطة السرية بالقسم، تمكنت من ضبط المتهم "ا س.ع.م"، صاحب المحل لحيازته وعرضه مراتب للبيع، تحمل علامة تجارية مقلدة ومغشوشة للعلامة الأصلية مع إضافة كلمة صغيرة لإيهام المستهلك على أنها مرتبة أصلية وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها من الشركة الأصلية.
تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لتتولى التحقيق.
وكان ورد بلاغ للواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، يفيد بضبط كمية من المراتب الجاهزة مقلدة ومغشوشة وتحمل علامة تجارية مزورة للعلامة التجارية الأصلية بصلة، في نطاق زمام التل الكبير.
نظمت تموين الإسماعيلية، حملة تموينية مكبرة برئاسة العميد محمد الأعصر، رئيس مباحث التموين، ضمت هريدى محمد، المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطة السرية بالقسم، تمكنت من ضبط المتهم "ا س.ع.م"، صاحب المحل لحيازته وعرضه مراتب للبيع، تحمل علامة تجارية مقلدة ومغشوشة للعلامة الأصلية مع إضافة كلمة صغيرة لإيهام المستهلك على أنها مرتبة أصلية وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها من الشركة الأصلية.
تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لتتولى التحقيق.