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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:45 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بيوم الشهيد المصري ويوم المرأة العالمي وعيد الأم بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط.

حيث تم عرض فيلم رسوم متحركة للأطفال أونلاين للأطفال عن قصة الشهيد البطل أحمد المنسي، لتعليم الأطفال مكانة وقيمة الشهيد، وتحتفل الدولة المصرية بيوم الشهيد يوم 9 مارس من كل عام منذ عام 1969م تخليدا لذكرى الشهيد البطل عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب الجيش المصري، والاحتفال بهذا اليوم يعد تكريم لكل شهيد مصري أصيل ضحى بأغلى ما يملك وهي روحه من أجل وطنه مصر كي تحيا في عزة وكرامة، ومن أجل أن نعيش جميعا، ويعد هذا اليوم تكريم وشكر لجميع شهداء الوطن.

وقدم القصر مجموعة من ورش الفنون التشكيلية التي تعبر عن قيمة وتضحيات الأم، وكروت معايدة وهدايا، وورش لتعليم التفصيل وكيفية عمل الجيبة والبلوزة ورسم البترون عملي ونظري، كما أقيمت ورشة لتعليم الكورشية للفتيات والأمهات وتعليمهن الغرز المختلفة للكورشية وكيفية عمل جراب موبايل بالكورشيه، بجانب ورشة لتعليم غرز التلي للحفاظ علي هذا التراث الأصيل وتم تعليم كيفية عمل نقوش فروع شجرة اللبلاب بغرز التلي.

وفي إطار حماية الأطفال من فيروس كورونا تم عرض فيلم أونلاين رسوم متحركة للأطفال عن فيروس كورونا وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية وطرق تقوية مناعة الأطفال بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة، كما أقيمت ورشة لتعليم الأطفال مبادئ الشعر العربي، وورشة في مجال كتابة القصة القصيرة تم من خلالها تدريب الأطفال عمليا على كتابة القصة القصيرة والتعريف بالقصة القصيرة والفروق بينها وبين الأعمال الفنية الأخرى، ثم إقامة عدد من المسابقات الثقافية، وورش حكي عن الأم وتضحياتها، بجانب فقرات اكتشاف مواهب في مجال الموسيقى والغناء، بالإضافة لورش ذوي الإحتياجات الخاصة مع الفنان إبراهيم حسين الذى قام بشرح الورشة بلغة الإشارة.

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