رئيس الأسقفية مهنئًا الروم الأرثوذكس: نُصلي لوحدة الكنيسة

هنأ الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية كنيسة الروم الأرثوذكس، وعلى رأسها البطريرك البابا ثيودورس الثاني، على رئاسة الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر.وقال رئيس الأسقفية فى بيان له اليوم: «نهنئ كنيسة الروم الأرثوذكس رفقائنا في عائلة مجلس كنائس مصر، على توليهم رئاسة الأمانة العامة وتسلم الأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعي، أمين كنيسة الروم الأرثوذكس خدمة الأمين العام للمجلس».وأضاف: «نُصلي دائمًا من أجل وحدة الكنيسة وتعميق المحبة وحياة الشركة والتعاون بين الكنائس بكل مذاهبها في مصر، فإن هدف المجلس منذ تأسيسه هو وتدعيم العمل المسيحي وخدمة الوطن، تحت مظلة المواطنة المصرية».جدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية هى عضو مستقل ضمن أعضاء مجلس كنائس مصر ورئيسها دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وبطريركها قداسة البابا تواضروس الثانى، الكنيسة الكاثوليكية وبطريركها الأنبا إبراهيم إسحاق والكنيسة الإنجيلية ورئيسها الدكتور القس أندريه زكي.والمجلس هو هيئة كنسية يعمل على خدمة الكنائس الأعضاء والوطن، وهو لا يعمل في السياسية ولا يتدخل فيها. والكنائس الأعضاء في المجلس كنائس مُستقلة في ذاتها، وفي نظامها، وعقائدها، ويتعاون مع المجالس المسكونية المسيحية والمتفق عليها حاليًا من الجميع، وهي مجلس الكنائس العالمي، مجلس كنائس الشرق الأوسط، مجلس كنائس أفريقيا.