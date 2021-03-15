باكستان تمنح أوزبكستان تسهيلات للوصول إلى موانئها

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده ستمنح أوزبكستان تسهيلات للوصول إلى ميناءي "جوادر" و"كراتشي" بغرض تعزيز الترابط الإقليمي والتجارة.جاء ذلك خلال لقاء خان مع وزير الخارجية الأوزبكي، عبدالعزيز كميلوف، الذي أكد رغبته في توطيد علاقات بلاده بدول آسيا الوسطى في عدة مجالات، وفقا لصحيفة "ذا نيوز" الدولية الباكستانية اليوم.وأعرب خان عن عزم بلاده إقامة علاقات أوثق مع أوزبكستان ودول أخرى في منطقة آسيا الوسطى، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، مجددا دعوته للرئيس الأوزبكي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن.وأثنى رئيس الوزراء الباكستاني على مشروع خط السكك الحديدية المزمع إقامته لربط باكستان بأوزبكستان وأفغانستان، مؤكدا دعم بلاده كل الجهود المبذولة لإنجاح هذا المشروع المهم.وشدد خان على أهمية تعزيز التجارة والترابط الإقليمي لتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدا دعم بلاده الثابت عملية السلام في أفغانستان.بدوره، أعرب وزير الخارجية الأوزبكي، عبدالعزيز كميلوف، عن التزام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع باكستان في شتى المجالات، وسلم خان دعوة من الرئيس الأوزبكي لحضور مؤتمر ترابط دول جنوب ووسط آسيا، المقرر عقده في "طشقند" خلال شهر يوليو المقبل.كما عقد وزير الخارجية الأوزبكي مباحثات مع نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي، شملت قضايا التعاون الاقتصادي، والدعم المتبادل في المحافل الدولية والترويج السياحي.من جانبه، شدد وزير الخارجية الباكستاني على أهمية تحويل التركيز من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الاقتصادية، لتعزيز أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.