حل 57 ألف شكوى ضمن مبادرة «صوتك مسموع» منذ انطلاقها

كشفت وزارة التنمية المحلية عن نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر فبراير الماضي، حيث تلقت المبادرة 14 ألفا و957 رسالة منها 2181 شكوى تم الرد منها على 1664 شكوى بنسبة 76،3٪ وجار حل 517 شكوى.وأكدت الوزارة، وفق تقرير لها، أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لحل شكاوى المواطنين وإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكتروني أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها، مشيرة إلى أن المبادرة منذ انطلاقها في أكتوبر ٢٠١٨ وحتى الآن تلقت أكثر من 293 ألف و643 رسالة منها 57 ألف و67 شكوى، وتم حل 54 ألف و984 شكوى بنسبة 96،3٪ وجار حل 2083 شكوى، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على ٥ محاور هي القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.وأوضحت، تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر فبراير ما بين شكاوى للقمامة، والتى بلغ عددها 1232 شكوى والإشغالات 779 شكوى ومخالفات البناء 88 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 59 شكوى والفساد 13 شكوى و10 شكاوى خاصة بمبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي في خطة عمل قيادات الإدارة المحلية هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.