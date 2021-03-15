رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بولا: افتتاح المقر الإداري لمؤسسة الفلك بطنطا 20 مارس

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:39 م
الأنبا بولا
الأنبا بولا
جرجس صفوت
طباعة
أعلن الأنبا بولا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفلك الخيرية، أن المؤسسة ستفتتح مقرها الإداري الكائن بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، يوم السبت المقبل، 20 مارس، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون، الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وجدير بالذكر أنه تم تأسيس مؤسسة الفلك الخيرية وإشهارها تحت رقم 2194 بتاريخ 6 ديسمبر 2020، بغرض إدارة مشروع الفلك الذي يعد أول مشروع نموذجي عالمي في مصر والشرق الأوسط لخدمة أبطال متلازمة داون، من خلال توفير كافة برامج التأهيل والرعاية المتكاملة، وتحقيق اندماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكترونى للمؤسسة https:alfolk.org.

وكشف الأنبا بولا، أن برنامج الافتتاح يتضمن زيارة مقر مشروع الفلك الكائن بقرية حصة أكوا بمحافظة الغربية والإطلاع على مستويات الإنجاز في المشروع، مشيرًا إلى أنه تم الانتها من أكثر من 90% من المرحلة الأولى للمشروع، والانتهاء كذلك من 20% من مرحلته الثانية، وأنه يتم العمل بشكل سريع ومنتظم لافتتاح المشروع أمام المستفيدين من خدماته الرائدة قبل نهاية عام 2021.

يحضر فاعليات الافتتاح قيادات حكومية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية، ولفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، ويستقبلهم مجلس أمناء مؤسسة الفلك الخيرية برئاسة الأنبا بولا.

ويقدم مشروع الفلك الجديد – الجاري إنشاءه وتجهيزه - مجموعة متكاملة من الخدمات لذوي القدرات الذهنية الخاصة تضم التعليم، التدريب، تنمية المواهب، تعليم الحرف والإنتاج، والأنشطة الرياضية، بهدف تحقيق دمجهم في المجتمع وتعايشهم مع البيئة المحيطة بشكل مثالي.

ويتم إقامة هذا المشروع الضخم على مساحة إجمالية 6332 متر مربع ويضم مبنيين؛ المبنى الأول على مساحة 1473 متر مربع ويأخذ شكل «السفينة» أو «الفلك»، والمبنى الثاني على مساحة 1050 متر مربع وهو ملحق بالمبنى الأول، بالإضافة إلى مساحات خضراء وصوبات زراعية، وملاعب ومناطق ترفيه، ومقار الأنشطة الحرفية والإنتاجية للمنتفعين.

وتضم مباني الفلك عيادات طبية، صالات ألعاب رياضية، فصول تعليمية متطورة، غرفة إعاشة فندقية للمنتفعين، مصلى، مكتبة، مسرح للعروض الفنية، غرف للموسيقى والفنون، وغرف للأعمال الحرفية التي سيتعلمها ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتضم النجارة والكارتون والحياكة وغيرها.

ويقدم المشروع الجديد خدماته في ضوء مجموعة من المبادئ يتصدرها "المساواة" فخدمات المشروع متاحة لجميع المصريين بدون تمييز، و"المجانية الكاملة" فالمشروع لا يتقاضي أي أجر أو رسوم نظير خدماته من المنتفعين، بالإضافة إلى البحث العلمي المتطور.

ويخدم مشروع «الفلك» 5 فئات رئيسية تضم في المرحلة الأولى؛ عدد 150 من ذوي القدرات الذهنية الخاصة بأعمار أكبر من 18 عامًا مقيمين إقامة فندقية متكاملة بالمشروع لتلقي التأهيل والتدريب والعلاج المتكامل، وعدد 150 آخرين في الفئة العمرية 4: 18 عامًا مترددين بشكل دائم علي المشروع لتلقي الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى أسر أبنائنا ذوي القدرات الذهنية الخاصة حيث يتم تأهيلهم وتدريبهم للتعامل المثالي مع أبنائهم وتعظيم نتائج التأهيل والتدريب والتعليم الذين يتلقونه في المشروع.

وتضم قائمة الفئات المنتفعة المتدربين الذين يرغبون في العمل أو التطوع بمشروعات اخرى شبيهة حيث يتم تدريبهم بشكل متكامل ووفق منهج علمي متطور في معهد التأهيل المتواجد بداخل المشروع، أما الفئة الأخيرة فهي أهالي قرية حصة أكوة التي يقع فيها المشروع حيث يتيح المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لهم، ويقدم لهم بعض الخدمات العلاجية التي تتناسب مع طبيعة المشروع كما أن تواجد مشروع بهذه المواصفات في القرية سيعزز من جودة خدمات البنية التحتية المقدمة لأهالي المنطقة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

image description

مياه أسيوط: 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بـ4 محطات مياه

الأكثر قراءة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

التطعيم ضد كورونا في إندونيسيا يواجه أكبر تحد

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

«كفى» تكافح خطابات الكراهية بفن الكوميكس

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

صدور ترجمة كتاب «الجمعيات السرية والحركات الهدامة»

استراتيجية الأمن القومي بقصور الثقافة