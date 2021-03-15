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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استدعاء أسرة طفلة تحرش بها مندوب مبيعات في مدينة بدر

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:37 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر باستدعاء أسرة طفلة تحرش بها مندوب مبيعات بعد كتم أنفاسها بمدخل العقار الذي تقطن فيه بمدينة بدر لسماع أقوالهم.

وأقر المتهم بالتحرش بطفلة أثناء لهوها بمدخل عقار بمدينة بدر، وذلك بعد كتم أنفاسها، بارتكاب الواقعة، وذلك بعد مواجهته بالفيديو التى رصدته كاميرات المراقبة أثناء ارتكابه الجريمة بمدخل العقار الذي تقطن فيه الطفلة.

وأقر المتهم بأنه كان يمزح مع الطفلة ولم تكن فى نيته أذيتها مستغلا صغر سنها، قائلا"كانت غلطة والشيطان لعب بيا".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر بقيادة الرائد محمد الدالى من ضبط الشخص مرتكب الواقعة والذى تبين بأنه مندوب لإحدى شركات العقارات، واعترف بارتكابه الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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