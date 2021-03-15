وفد بيلاروسي في القاهرة لمناقشة عودة الحركة السياحية

بدأ اليوم وفد بيلاروسيا، من ممثلي وزارة السياحة والرياضة والنقل والطيران، في عقد أولى لقاءات المشتركة مع ممثلي السياحة من الجانب المصري، وعقد ورش عمل مشتركة لكيفية عودة الحركة السياحية والتعامل بالإجراءات الاحترازية في ظل ازمة فيروس كورونا.وكان الوفد وصل الي مطار شرم الشيخ الدولي، أمس، والتقي باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بصالة كبار الزوار وناقشا في عدة ملفات هامة تتعلق بجلب الحركة السياحية لمصر.ومن المقرر ان يعود الوفد الي شرم الشيخ بعد انتهاء لقاءاته ثم يغادر الي بيلاروسيا.