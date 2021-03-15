أقوال أفريقية انتحر زوجها من الطابق الـ 9 في البساتين

استمعت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأثنين، إلى أقوال سيدة أفريقية الجنسية، في واقعة انتحار زوجها من الطابق التاسع، والتي أكدت أنها اتفقت معه على الانفصال ولا تقيم معه، خاصة عقب مروره بضائقة مالية في الفترة الأخيرة.كانت البداية عندما تبلغ للقسم من عمليات النجدة بسقوط شاب إفريقي من علو بمنطقة البساتين، بانتقال رجال المباحث والفحص تبين قيام الزمبابوى الجنسية "أحمد مافو"، 21 سنة، عامل نظافة بسنتر، ومقيم بعرب المعادى البساتين، إقامة سارية للعمل، بالانتحار بالقفز من الشرفة من الطابق التاسع بعقار مكون من 10 طوابق حال تواجده بالشقة ملك أحد أصدقائه، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لرغبه زوجته "تينا بيه"، 19 سنة سودانية الجنسية ومقيمة بعرب المعادى البساتين على الانفصال لعدم قدرته على الانفاق عليها.وبإجراء التحريات أمكن التوصل لشاهد رؤية "ماجدة. ي"، 27 سنة سودانية الجنسية ومقيمة محل البلاغ، شقيقة صديق المتوفى ومالكه الشقة محل الواقعة، والتى أفادت بذات المضمون.بمناظرة جثة المتوفى تبين وجود كسور بأنحاء متفرقة من الجسد.تم استدعاء زوجه المتوفى والتى أيدت ذات المضمون وأفادت بإقامة المتوفى طرف شقيقها بالشقة محل الواقعة، وذلك عقب نشوب خلافات زوجية مع زوجته.بإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم.