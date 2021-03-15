رئيس مالي يغادر الجزائر بعد زيارة استمرت 3 أيام

غادر رئيس مالي باه انداو، الجزائر اليوم الاثنين بعد زيارة صداقة وعمل بدأها أول أمس السبت.وكان عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري في مقدمة مودعي رئيس مالي بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، وبرفقته بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود.وكان رئيس مالي قد بدأ أول أمس السبت زيارة إلى الجزائر التقى خلالها الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد.وخلال مؤتمر صحفي مشترك، جدد الرئيس تبون استعداد الجزائر لمساعدة مالي على استعادة استقرارها والتحضير للانتخابات التي ينتظرها الشعب المالي، كما هنأ الرئيس تبون نظيره المالي على عودة الهدوء والسكينة في بلاده.