«مستثمري العاشر» تُثمن دور الحكومة في تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق

ثمن المهندس محمود سلطان الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان بدور الخطة القومية للحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثل رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن أهم أركانت الخطة هو تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات.وأكد «سلطان»، أن تطوير البنية التحتية يعد من اهم الاهداف العالمية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة دفعت فعليًا عجلة التنمية الصناعية والزراعية والصناعية والسياحية، بالإضافة إلى أنها غيرت شكل الدولة كليًا فى أقل من 6 سنوات وساهمت في رفع تصنيف مصر لمراتب متقدمة فى مؤشرات التنافسية الدولية.و تابع الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن شبكة الطرق الجديدة التي تقوم الدولة بتدشينها خفضت تكاليف النقل على المشروعات الصناعية.