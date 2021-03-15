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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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السبت.. بدء امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات بجامعة قناة السويس

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:34 م
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن السبت القادم الموافق ٢٠ مارس تبدأ امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات بالكليات، كما تستكمل الامتحانات العملية والشفوية، حيث يعقد امتحان مادة علم الجودة ٢٠ مارس، ومادة حقوق الإنسان ٢١ مارس، اللغة الإنجليزية ٢٢ مارس، أما عن امتحانات متطلب الحاسب الآلى فتعقد ٢٣ مارس بطريقة الاختبارات الإلكترونية بمركز الاختبارات الإلكترونية بمقره بكلية الطب.

وعن متابعة سير الامتحانات اليوم الاثنين الموافق ١٥ مارس، أوضح زكى أن ٩٣٥١ طالب وطالبة بـ١٣ كلية هى التربية الرياضية، المصرية الصينية، الطب، المعهد الفنى للتمريض، التربية، التمريض، الصيدلة، السياحة والفنادق، التجارة، الهندسة، الزراعة، العلوم، الحاسبات والمعلومات.

ومن جانبه واصل الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التقفيدية داخل اللجان الامتحانية بالكليات والتى بدأها بالمرور علي بوابات الجامعة للوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد في دخول الطلاب وارتداء الكمامات.

ثم توجه شقيدف لتفقد لجان كلية التربية حيث أكد الدكتور مدحت صالح عميد الكليه أن طلاب الفرقة الأولى والثانية يؤدون الامتحانات اليوم على فترتين.

وبطب القناة تم عقد امتحان نهاية الفصل لمادة الدم، بالإضافة إلى المشروع البحثي للفرقة الثانية، حيث أدى الامتحانات اليوم ٣٦١ طالب وطالبة بإشراف تنفيذى الدكتور أسامة عنتر عميد الكلية والدكتورة منى غالى وكيل كلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة حداد مدير مراكز الإختبارات الإلكترونية بالجامعة والدكتور عنان العيسوي نائب مدير مراكز الإختبارات الإلكترونية، حيث أشاد بحسن سير العملية الإمتحانية داخل المعامل الإلكترونية مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الإحترازية من التنظيف والتطهير والتعقيم المستمر.

وتفقد شقيدف اللجان الامتحانية بكلية الحاسبات والمعلومات، حيث يؤدى ٧٣٣ طالب وطالبة بالفرقة الأولى الامتحانات بالفترة الصباحية و٤١٠ طلاب وطالبة بالفرقة الثانية يؤدون الامتحانات بالفترة المسائية، وتتم الامتحانات بمتابعة الدكتورة غادة الطويل عميد الكلية.

ومن مقر الجامعة الجديدة توجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لكلية التربية الرياضية بمقرها بالجامعة القديمة، حيث يؤدي ١٧٤ طالب وطالبة بالمستوى الرابع الامتحانات اليوم بالمبنى الإدارى وصالة المنازلات الكبري وتتم الامتحانات بمتابعة الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية.

وأنهى شقيدف جولته بتفقد لجان الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، حيث يؤدي اليوم الإمتحانات طلاب الفرقة الثالثة قسم الإتصالات والالكترونيات تحت إشراف الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية.

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