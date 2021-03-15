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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وحدة القلب بجامعة القاهرة تحصل على «أيزو» الجودة

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:34 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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احتفلت وحدة قلب الأطفال بجامعة القاهرة، بحصولها على شهادات ضمان الجودة والتميز العلمي وتدريب الأطباء، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبدعم من إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال صناعة الدواء.

وقالت الدكتورة هالة صلاح، أستاذ طب الأطفال وعميد كلية الطب قصر العيني، إن حصول وحدة قلب الأطفال على شهادة "الايزو" يضمن تقديم الخدمة الطبية في وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تخدم 2،5 مليون مريض سنويًا، بدعم من العديد من مؤسسات المجتمع المدني، مشيدة باهتمام الدولة بالتعليم الطبي المستمر واتخاذها العديد من الخطوات في هذا الصدد، لافتة إلى أن قصر العيني يقدم العديد من برامج التدريب، خاصة لحديثي التخرج.

وتابعت أستاذ طب الأطفال وعميد كلية الطب قصر العيني، أن متوسط ما ينفق على طالب كلية الطب من 57-65 الف سنويًا، لذلك يعد الاستثمار في الموارد البشرية من أهم طرق الاستثمار، لافتة استمرار تدريب المستمر للأطباء للتعرف على أمراض القلب عند الأطفال، وطرق تشخيصها وعلاجها.

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