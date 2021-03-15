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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:31 م
افتتاح المركز الإقليمي
افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا
عبدالله هشام
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افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بصومعة برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر وذلك بعد تطويره ضمن المنحه الإماراتيه بهدف تدريب المهندسين والفنيين في مجال الكهرباء والميكانيكا والزراعيين مما يعزز مفهوم الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية بمشاركة سفراء دولة الأمارات العربية المتحدة والدنمارك.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع صومعة برقاش هو أحد ثمار المنحة الإماراتية وتم الاتفاق على ذلك إضافة إلي 25 صومعة أخري والذي كان لابد أن يكون هناك مركز تدريب إقليمي لتكنولوجيا الحبوب وصناعة وتداول الحبوب.

وقال المصيلحي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الان أن التعاون مع شركة كمبريا جرين من أهم الجهات التي تتعاون معها وزارة التموين حيث أنه يتم الاستعانة بهم في جميع ما يخص منظومة القمح في مصر.

وأضاف المصيلحي أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأمن الغذائي كبير جدا وأهمها القمح وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على أهمية التعاون الدولي في نقل الخبرات بهدف تأهيل العنصر البشري وتعزيز المهارات بالإضافة إلي التعاون المشترك مع وزارة التموين في أكثر من مشروع والتطلع إلي المزيد بما يعود بالنفع علي المواطنين.

ومن جانبه أشاد محافظ الجيزة بالمركز الأقليمى لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب لما له من أهمية بالغة لتدريب وتأهيل جميع العاملين بالشركة المصرية القابضة بالصوامع والتخزين تلك الصروح التى تعكس مدى حرص الدولة نحو الانتقال لعصر جديد من إستخدام وتسخير التكنولوجية المتقدمة فى إدارة وتخزين الأقماح، بالإضافة إلى إنشاء مركز إقليمي بمثابة منارة تعليمية لكافة العاملين بمنظومة تخزين الاقماح والصوامع.

بالإضافة إلي تلبية احتياجات العاملين والمؤسسات العامة بالدولة،والعمل علي إعداد برامج تدريبية وفق الاحتياجات المطلوبة لتنمية المهارات والقدرات لأفراد القطاعين العام والخاص وتلبي احتياجات السوق والمجتمع مشيرآ أن الصوامع تعد اضافه هامه للمنظومة التموينية بالمحافظة.

وأشار المحافظ أنه تم رفع كفاءة الطرق المحيطة والمؤدية الى صومعه برقاش لتسهيل عملية النقل للسيارات المتردده على الصومعة دون أى معوقات.

وثمن محافظ الجيزة جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التعاون الدولى للتعاون المثمر لما فيه صالح الوطن والمواطنين على أمل دعم أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وعقب الافتتاح حرص وزيرا التموين والتعاون الدولي ومحافظ الجيزة والوفود المشاركة علي تفقد مركز التدريب من الداخل ووحدات التحكم بالصومعة.

يذكر أن صومعة برقاش تقام على مساحة 8 أفدنة وسعتها التخزينية 60 الف طن وعدد الخلايا 12 خلية من المعدن سعة كلا منها 5 آلاف طن، ويتم تشغيلها من غرفة كنترول تتحكم فيها بالكامل.

رافق وزيرا التموين والتعاون الدولي ومحافظ الجيزة خلال الجوله التفقدية المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.

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