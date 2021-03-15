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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:31 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عددا من ماكينات التطريز لجمعيات أهلية موزعة على مراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاستهداف الأسر الفقيرة والفتيات وتحسين الدخل ومساعدتهم على توفير حياة كريمة لهم وذلك بديوان عام المحافظة بحضور منيرة بكري مدير إدارة الخدمة الجماهيرية بالمحافظة، وناهد محمد فرغلي مدير إدارة التعاون بالمحافظة ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ومديري الجمعيات الأهلية المشاركة.

وقال سعد، إنه تم تسليم 5 ماكينات تطريز للجمعيات الأهلية موزعة على منطقتي الوليدية والأربعين بمدينة أسيوط ومراكز الفتح وصدفا وذلك لإستغلالها لتدريب وتأهيل الفتيات بالمشاغل ومراكز إعداد الأسر المنتجة لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق والتعاون التام بين المحافظة والمؤسسات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني بأسيوط من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا بكافة مراكز وقرى المحافظة وتقديم المساعدات اللازمة لهم مؤكدًا على تقديمه لكافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام تدريب وتأهيل المواطنين وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة على حرف يدوية قيمة كمصدر دائم للدخل لتحسين دخولهم.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قام بتوزيع عدد من الأفران المنزلية واسطوانة البوتاجاز وماكينات الخياطة والتطريز بالإضافة إلى كراتين المواد الغذائية لعدد من الفتيات والأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات لجعلها أسرة منتجة قادرة على الانتاج تدر دخلًا.

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