عمان تحجب الوصول إلى تطبيق كلوب هاوس في البلاد

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات بالسلطنة العمانية، اليوم الاثنين، حجب سلطنة عمان الوصول إلى تطبيق "كلوب هاوس" للدردشة الصوتية.وقال عمر العبري، المسئول في هيئة تنظيم الاتصالات بسلطنة عمان، لـ«أسوشيتد برس» إن الحكومة العمانية "حظرت التطبيق لأنه كان يعمل دون ترخيص مناسب".ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحظر مؤقتا لتذليل بعض العقبات أو المشكلات.وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، أبلغ عشرات المستخدمين في عمان عن تلقي رسائل خطأ عند محاولتهم استخدام المنصة.في المقابل لم ترد الشركة المشغلة لتطبيق «كلوب هاوس» على طلبات للتعليق.يشار إلى أن تطبيق «كلوب هاوس»، وهو تطبيق مخصص للمدعوين فقط، انتشر بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، واكتسب زخما على نحو خاص في الشرق الأوسط.