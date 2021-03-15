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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون بين المواد النووية والمصرية للرمال السوداء لاستغلال «المونازيت»

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:54 م
جريدة الدستور
الدستور
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شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح وليد حسين نائب مدير جهاز الخدمة الوطنية صباح اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن تعظيم أوجه الاستفادة من "العناصر الأرضية النادرة المتواجدة بخام المونازيت" وإقامة الصناعات التكميلية والمتطورة القائمة على معالجة هذه المعادن.
وقام بالتوقيع الدكتور حامد إبراهيم ميرة رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية، واللواء عزالدين صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب.

وقد ألقى الدكتور شاكر كلمة رحب فيها بالحضور وتوجه بخالص الشكر والتقدير للمشاركة فى الاحتفال اليوم بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة المواد النووية لمعالجة خام المونازيت واستخلاص العناصر الإستراتيجية والنووية والشركة المصرية للرمال السوداء وذلك لتعظيم أوجه الاستفادة من أحد الخامات التعدينية بمصر (معادن الرمال السوداء).

وأوضح فى كلمته أن مصر غنية بمواردها الطبيعية وثرواتها التعدينية التي وهبها الله لهذا الشعب الكريم وأنزلها في هذه الأرض المباركة ومن هذه الثروات الرمال السوداء، وتمتلك مصر إحدى عشر موقعًا لخامات الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط، هذا بالإضافة إلى ما تم استكشافه حديثًا على طول ساحل البحر الأحمر بجنوب مصر.

وأضاف أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تلبية لطموحات القيادة السياسية في أن يصبح التعدين المصري قاطرة تنمية حقيقية، كذلك وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية بمصر ومن ثم بناء العديد من الصناعات التكميلية المتطورة القائمة على مثل هذه الخامات.

وأوضح أن خام المونازيت يعتبر أحد أهم معادن الرمال السوداء كونه المخزون الاستراتيجي من العناصر الأرضية النادرة التى تمتلك طيفًا واسعًا من التطبيقات الصناعية، حيث تدخل هذه العناصر في العديد من الصناعات التكنولوجية والالكترونية المهمة، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية، الصناعات البترولية، الصناعات الكيميائية، صناعة الزجاج.

ويأتى هذا التوقيع وفقًا لاتفاقية الالتزام المبرمة بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بمنح حق استغلال الخام والبحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.
وجدير بالذكر سبق وفي نفس الإطار لتعظيم القيمة المضافة توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للرمال السوداء وهيئة المواد النووية لتطوير المصنع البحثي للهيئة الذي تم البدء في تطويره والمخطط افتتاحه خلال الأشهر القليلة القادمة.

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