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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بتورتة ورسائل من أطفالها.. تفاصيل احتفال كيت ميدلتون بعيد الأم

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:26 م
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
شيماء دهب
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أقامت دوقة كامبرديج كيت ميدلتون، احتفالا خاصا بها لعيد الأم، مع أطفالها الثلاثة الأمراء جورج ولويس والأميرة شارلوت.

ووفقًا لموقع "hellomagazine" لم يكتف أطفالها بكتابة رسائل مؤلمة إلى "الجدة ديانا" فحسب، بل قاموا أيضًا بإعداد كعكة لأمهم كيت، وسارع المعجبون إلى الرد على الصورة التي شاركتها الأم لثلاثة أطفال مع على " إنستجرام".

و من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، شاركت الدوقة صورة لكعكة إسفنجية مزينة بإتقان وكتبت: "نحتفل اليوم بأمين مميزتين أخريين، كعكة صنعها جورج وشارلوت ولويس، وقد تفاعل العديد من متابعي المشاهير أيضًا على هذا المنشور، وأبدى ديفيد بيكهام، وهولي ويلوبي، وسامانثا فايرز، إعجابهم بهذا المنشور.

في وقت سابق من اليوم، شاركت كيت ميدلتون سلسلة من الرسائل المذهلة من أطفالها الثلاثة في عيد الأم، والتي كانت مكتوبة إلى جدتهم الراحلة الأميرة ديانا، وفي الرسالة الأولى، كتب الأمير جورج البالغ من العمر سبع سنوات: "عزيزتي الجدة ديانا، عيد أم سعيد سعيد أحبك كثيرًا وأفكر فيك دائمًا، وأرسل الكثير من الحب من جورج."

فيما كانتالرسالة الثانية، مصحوبة بقلب وملصقات، كتبتها الأميرة شارلوت، ذات الخمس سنوات
، وقالت فيها: "عزيزتي الجدة ديانا، أفكر فيك في عيد الأم، أحبك كثيرًا، بابا يفتقدك، الكثير من الحب شارلوت".

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