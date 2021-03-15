الملك سلمان يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت

تسلم نائب أمیر الكويت وولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، رسالة خطیة من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ملك المملكة العربیة السعودیة، إلى أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وسلَّم الرسالة، السفیرالسعودي لدى دولة الكویت الأمیر سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، خلال لقائه صباح اليوم، مع ولي العهد الكويتي بقصر السیف، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وتتعلق الرسالة بالعلاقات الأخویة الراسخة التي تجمع البلدین، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتین الاقلیمیة والدولیة، والقضایا ذات الاھتمام المشترك.