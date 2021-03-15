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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الملك سلمان يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:23 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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تسلم نائب أمیر الكويت وولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، رسالة خطیة من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ملك المملكة العربیة السعودیة، إلى أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وسلَّم الرسالة، السفیرالسعودي لدى دولة الكویت الأمیر سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، خلال لقائه صباح اليوم، مع ولي العهد الكويتي بقصر السیف، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وتتعلق الرسالة بالعلاقات الأخویة الراسخة التي تجمع البلدین، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتین الاقلیمیة والدولیة، والقضایا ذات الاھتمام المشترك.

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