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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية السادسة لشهر مارس

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:22 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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ترأس نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الإثنين، سادس جلسات حلف اليمين القانونية لشهر مارس وذلك لنقابات، «أسوان - قنا - الأقصر - سوهاج - جنوب أسيوط - شمال أسيوط - الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء».

وعقدت الجلسة بمقر النقابة العامة، في حضور أعضاء مجلس النقابة حسين الجمال، سيف حماد، ومحمد نجيب.

وقال نقيب المحامين للأعضاء الجدد، إنهم سيتسلمون كارنيه عام 2021 دون دفع أية رسوم وفقًا لقراره الصادر في 2 مارس الماضي، ونص القرار على أن ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2020، يعد اشتراكًا عن عام 2020 إذا ما حلف اليمين وبدأ في ممارسة المهنة، فإذا أخرت النقابة حلف اليمين إلى عام 2021، فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك بالبداهة عن عام 2021 الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2021.‏

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