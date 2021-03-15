محافظ الفيوم: أزمة كورونا قلصت من نطاق الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

محافظ الفيوم: أزمة كورونا قلصت من نطاق الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة
الإثنين 15/مارس/2021 - 01:21 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
قال الدكتور أحمد ألانصاري محافظ الفيوم، اإن أزمة كورونا قلصت من نطاق الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أن مصر تشهد معدلات تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يبعث رسالة لكل مواطن مصري أن أجهزة الدولة ماضية قُدمًا ولن تتراجع عن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية، لأن الهدف الأول والأسمى هو المواطن.
وعلى صعيد المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض محافظة الفيوم، أكد المحافظ أن العمل يجري على قدم وساق، في ظل التزام تام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ، لافتًا إلى المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق مراكز المحافظة المختلفة، وجهود المحافظة لإعادة الحياة لبعض المشروعات المتعثرة منذ سنوات، مشددًا على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لأولًا بأول.
وأضاف، أن المحافظة حريصة على اقتحام مشكلاتها وإيجاد حلول جذرية لها، مشيرًا أن الخطة الاستثمارية للمحافظة لهذا العام تتجاوز 600 مليون جنيه، كما تتخطى قيمة الأعمال التي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 9 مليارات جنيه، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية التي تم تحقيقها.
وعلى صعيد المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض محافظة الفيوم، أكد المحافظ أن العمل يجري على قدم وساق، في ظل التزام تام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ، لافتًا إلى المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق مراكز المحافظة المختلفة، وجهود المحافظة لإعادة الحياة لبعض المشروعات المتعثرة منذ سنوات، مشددًا على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لأولًا بأول.
وأضاف، أن المحافظة حريصة على اقتحام مشكلاتها وإيجاد حلول جذرية لها، مشيرًا أن الخطة الاستثمارية للمحافظة لهذا العام تتجاوز 600 مليون جنيه، كما تتخطى قيمة الأعمال التي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 9 مليارات جنيه، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية التي تم تحقيقها.