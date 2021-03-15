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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم: أزمة كورونا قلصت من نطاق الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:21 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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قال الدكتور أحمد ألانصاري محافظ الفيوم، اإن أزمة كورونا قلصت من نطاق الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أن مصر تشهد معدلات تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يبعث رسالة لكل مواطن مصري أن أجهزة الدولة ماضية قُدمًا ولن تتراجع عن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية، لأن الهدف الأول والأسمى هو المواطن.

وعلى صعيد المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض محافظة الفيوم، أكد المحافظ أن العمل يجري على قدم وساق، في ظل التزام تام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ، لافتًا إلى المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق مراكز المحافظة المختلفة، وجهود المحافظة لإعادة الحياة لبعض المشروعات المتعثرة منذ سنوات، مشددًا على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لأولًا بأول.

وأضاف، أن المحافظة حريصة على اقتحام مشكلاتها وإيجاد حلول جذرية لها، مشيرًا أن الخطة الاستثمارية للمحافظة لهذا العام تتجاوز 600 مليون جنيه، كما تتخطى قيمة الأعمال التي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 9 مليارات جنيه، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية التي تم تحقيقها.

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