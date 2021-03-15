تموين المنوفية: ضبط 5 أطنان كرتون مجهول المصدر بقويسنا

صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم تحرير 162 محضر تمويني خلال الحملات التي شنتها مديرية التموين بالمحافظة تنوع بين 47 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات و115 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.وأوضح "الجمال" أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا لحيازته وعرضه للبيع كرتون مجهول المصدر، وتم ضبط عدد 5 طن كرتون مجهول المصدر، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب محلات بقالة بالباجور لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بالمحافظة بتكثيف الحملات التموينية الموسعة بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كافة السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظًا على حقوق المواطنين.