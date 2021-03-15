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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

برومو «الاختيار 2» يتخطى حاجز الـ 250 ألف مشاهدة

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تخطى برومو مسلسل "الاختيار 2" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حاجز الـ 250 ألف مشاهدة منذ طرحه مساء أمس.

وكان المنتج تامر مرسي مالك شركة سينرجي ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرح الإعلان الدعائي الأول لمسلسل "الاختيار 2"، والذي يحمل شعار "رجال الظل" ويخوض بطولته كل من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وتضمن البرومو الدعائي للجزء الثاني من مسلسل الاختيار عددا من المشاهد الإرهابية والعنف ضد رجال الشرطة المصرية، ومن المقرر عرض المسلسل على قناة "ON" الفضائية.

مسلسل "الاختيار 2" من بطولة كلا من كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، ومن سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.

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