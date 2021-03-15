التفتيش على 1376 منشأة في أسيوط

قال حازم على حسن, مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 165 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 92 محضرًا للسلامة والصحة المهنية.وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1376 منشأة وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ومجال عمل الطفل، بالإضافة إلى تلقي 17 شكوى، تم بحث 16 منها، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث.وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تابعت المديرية التفتيش على 165 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.