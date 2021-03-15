حازم سمير ضيف سالي عزمي في «محطة مصر»

يحل الفنان حازم سمير ضيف الإعلامية سالى عزمى فى نجوم" محطة مصر ".ويذكر أن آخر برنامج لـ سالي كان برنامج "يلا نعيشها" على راديو محطة مصر، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن فى حلقات خاصة.وتستضيف الفنان حازم سمير فى حلقة خاصة يحكى عن مشوارة الفني.حازم سمير ممثل مصري ولد في عام 1977، وتخرج من كلية السياحة والفنادق شعبة إرشاد سياحي في عام 1998 إلا أنه خلال الدراسة كان يشارك بالنشاط الفني الذي كان يقام بمسرح الكلية.