ضبط عاطل هارب من حكم بالمؤبد في حلوان

تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي، من ضبط عاطل هارب من حكم بالمؤبد أثناء اختباءه بدائرة القسم.كانت البداية عندما تلقى الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث القسم معلومات سرية تفيد بوجود شخص هارب من عدة أحكام جنائية ومطلوب التنفيذ عليه داخل منزله بمنطقة أطلس بحلوان.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن من ضبط "محمد ج" 31 سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 11196 لسنة 2020 والمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 100000.وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.