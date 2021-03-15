رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطل هارب من حكم بالمؤبد في حلوان

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:18 م
متهم
متهم
هدير مصطفي
طباعة
تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي، من ضبط عاطل هارب من حكم بالمؤبد أثناء اختباءه بدائرة القسم.

كانت البداية عندما تلقى الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث القسم معلومات سرية تفيد بوجود شخص هارب من عدة أحكام جنائية ومطلوب التنفيذ عليه داخل منزله بمنطقة أطلس بحلوان.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن من ضبط "محمد ج" 31 سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 11196 لسنة 2020 والمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 100000.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

رفض طعن مرتضى منصور على حل مجلس نادى الزمالك

الصور

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

الأكثر قراءة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

«كفى» تكافح خطابات الكراهية بفن الكوميكس

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

صدور ترجمة كتاب «الجمعيات السرية والحركات الهدامة»