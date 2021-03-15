باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الإثنين، نقلا عن باحثين، أنه من المحتمل أن يكون السبب وراء تفشي فيروس إيبولا هذا العام في غينيا ناتجًا عن عودة إصابة شخص ما كان قد أصيب به إبان الموجة الأولى من تفشيه في بلدان غرب إفريقيا خلال الفترة من 2014 إلى 2016.ووفقا لبحث جديد نقلته الصحيفة في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني واعتبرت أنه سيكون له تداعيات خطيرة بشأن مسببات أحد أكثر الأمراض فتكًا في العالم؛ حيث أودى تفشيه في الآونة الأخيرة بحياة تسعة أشخاص على الأقل، بعدما توفى بسببه أكثر من 11 ألف شخص في ليبيريا وسيراليون وغينيا خلال الموجة الأولى.وكشف التسلسل الجيني لعينات من موجة التفشي الحالية بأنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسلالات مرضية تعود لأغسطس 2014، وفقا للبحث الذي خلص إلى أنه من المحتمل جدًا أن يكون الشخص الذي أصيب بالفيروس سابقًا ونجا بعد ذلك قد نقله إلى شخص آخر، على الرغم من أنه حذر من أن "هذه النتائج لا تزال أولية، وهناك المزيد من التسلسل والتحليلات جارية في هذا الشأن".من جانبها، كتبت الدكتورة أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات بجامعة جورج تاون بواشنطن العاصمة، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:" أن هذا أمرا مذهلا حقًا.. حيث أن تداعيات مكافحة الإيبولا مقلقة للغاية".وأشارت "فاينانشيال تايمز" في هذا الشأن إلى أن الباحثين قد افترضوا سابقًا أن اندلاع أحدث موجات إيبولا في غينيا، والتي تم الإعلان عنها في 14 فبراير، قد نتج عن التقاط عدوى من حيوان مثل الخفافيش.. ليبدأ تفشي كلا المرضين إيبولا وجائحة فيروس كورونا المستجد في نفس المنطقة، بالقرب من الحدود مع ليبيريا وسيراليون، وفي وقت واحد.ومن أعراض هذا المرض شديد العدوى الشعور بالحمى والقيء الشديد والإسهال والنزيف.. فيما قال باحثون إنه من النادر أن ينقل الناجون هذا المرض، لكن الفيروس قادر على الاختباء داخل جسم الإنسان في أماكن لا يستطيع الجهاز المناعي الوصول إليها، مثل العين والجهاز العصبي المركزي.. وفي السابق وجد العلماء أن الفيروس يمكن أن يعيش داخل جسم في المريض لمدة 500 يوم.. غير أن البحث الجديد أشار إلى أنه يمكن أن يستمر لمدة أربعة أو خمسة أضعاف هذه المدة.وكانت منظمة الصحة العالمية قد بدأت حملة تلقيح في المنطقة التي كونت بؤرة المرض في 23 فبراير الماضي.. لكن البحث الجديد أثار دعوات لمزيد من التطعيم على نطاق واسع في غرب ووسط إفريقيا، حيث يتم استخدام اللقاحات التي صنعتها شركة "جونسون آند جونسون" و"ميرك" بشكل عام للاستجابة لتفشي المرض.وأضاف راسموسن على تويتر أن هذه النتائج تشير إلى "أننا بحاجة إلى تكثيف جهودنا لتوفير لقاحات الإيبولا للأشخاص في المجتمعات المتضررة، بما في ذلك الناجين أنفسهم".وتم إجراء هذا البحث من قبل وزارة الصحة في غينيا، ومعهد باستور في السنغال، والمركز الطبي بجامعة نبراسكا في الولايات المتحدة وجامعة إدنبرة.