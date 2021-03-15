إصابة 3 فى حادث مرورى بالقليوبية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم أثتاء عبورهم الطريق، أمام مصنع أبو حوا بكوبري قليوب، تجاه القاهرة، وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث سير أمام مصنع أبو حوا بكوبري قليوب، تجاه القاهرة.وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، هم كل من "صباح محمد إسماعيل، 35 عامًا، مشتبه في إصابتها بخلع بالكتف، وكدمات، و"محمد عاطف محمد، 26 عامًا، مصاب بجروح وكدمات باليد اليمنى، وأحمد جمال"، 22 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.