النمسا: 19 وفاة و1896 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1896 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة.وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الاثنين أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 495 ألفا و464 حالة، موضحا تعافي 459 ألفا و288 حالة.. بينما توفى 8892 حالة.وأشار البيان إلى تواجد 1759 حالة في المستشفيات منها 364 حالة في وحدات العناية المركزة، بينما تلقى التطعيم بلقاح "كورونا" حتى الآن مليون و53 ألفا و559 شخصا.وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: (بورغنلاند برصيد 97 حالة - كارينثيا 94 - النمسا السفلى 347 - النمسا العليا 283 - سالزبورغ 165 - ستيريا 245 - تيرول 149 - فورارلبرغ 32 - والعاصمة فيينا 484 حالة).