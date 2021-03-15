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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 623 شابا بأسيوط خلال فبراير الماضي

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:16 م
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 623 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2202 شابًا، فضلا عن إصدار 666 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

كما قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا، بواقع مبلغ مليون و304 ألفًا و500 جنيه، لـ2552 عاملًا من المسجلين بالوحدة، فضلًا عن تسجيل 10 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

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