التجارة الفرنسية: مصر دولة كبرى ونرغب في تعزيز العلاقات بالمجالات التجارية

أكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مارسيليا فريدريك رونال، السعي إلى تعزيز العلاقات مع الجانب المصري خاصة في المجالات التجارية، مشيرا إلى أن مصر دولة كبرى ورائدة في مختلف المجالات وشهدت نهضة كبيرة في شتى المجالات الاقتصادية فضلا عن القدرة الكبيرة التي أظهرتها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا كوفيد-19.جاء ذلك اليوم الاثنين خلال انطلاق أعمال مؤتمر حول الصناعة العلاجية والتطور التكنولوجي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإسكندرية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مارسيليا ونقابة الصيادلة بالثغر.من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإسكندرية أيمن بدوي، أن الهدف من تنظم المؤتمر يتمثل في السعي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا.. خاصة وأن أحد أهم موضوعات مؤتمر اليوم يتمثل في التطرق إلى الصناعة العلاجية والدوائية وإسهاماتها في التعامل مع الجائحة.بدوره، أوضح نقيب الصيادلة بالإسكندرية محمد أنسي الشافعي أن الصناعة العلاجية تواجه تحديات في العالم بالتزامن مع جائحة كورونا، ملمحا إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في جوانب كثيرة في الصناعة العلاجية.