وزيرة التضامن تكرم أحد أبناء دور الأيتام بالشرقية لاجتهاده دراسيا

كرمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبدالله شكرى، أحد أبناء دور الأيتام بمحافظة الشرقية والذي قدم نموذجا ملهما باجتهاده دراسيا حتى أصبح معيدا بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق.ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي، به مؤكدة أنه يمثل نموذجا يحتذى به في الاجتهاد، بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي يواجهها في حياته.ووجهت الوزيرة، بتقديم دعم مادي لعبدالله بقيمة 2000 جنيه شهريا لمساعدته في الدراسات العليا، بالإضافة إلى توفير جهاز لاب توب له، كما وجهت الوزيرة بتحمل تكاليف رسالتي الماجيستير والدكتوراه الخاصة به.ووجهت أيضا بتأثيث الوحدة السكنية التي حصل عليها من محافظة الشرقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بتوفير كافة أوجه الدعم لأولاد دور الايتام.