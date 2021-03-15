إحالة عاطلين يتاجران في لفافات البانجو بالتبين للجنايات

أمرت نيابة 15 مايو والتبين الجزئي، اليوم الإثنين، إحالة عاطلين، إلى محكمة الجنايات؛ لتورطهما بالاتجار في لفافات البانجو بمنطقة التبين، وتوزيعها.كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة التبين برئاسة المقدم مصطفى عبد العال تمكنوا من ضبط كل من "خالد. ج" 26 سنة، و"حمدى. د"، 23 سنة، بحوزتهما لفافات لمخدر البانجو بقصد الاتجار، ومبلغ مالى وهاتف محمول.