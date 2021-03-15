تحت حماية الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلًا عن مصادر محلية، بأن 54 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الاقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.كما اقتحم ضباط من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات الأقصى واعتلوا المسجد القبلي، تزامنا مع تلك الاقتحامات.