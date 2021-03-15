رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر
الإثنين 15/مارس/2021 - 03:27 م
ترتفع عمليات البحث في الوقت الراهن عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات الإنترنت على موقع "جوجل " من قبل المواطنين الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر بالرقم القومي، حيث أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي عن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " لمحدودي الدخل.
وبعد استحداث فيروس كورونا المستجد تمت إتاحة التسجيل إلكترونيًا، مراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب الفيروس الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أشد شراسة عن السابق، وبشكل خاص وأن السلالة الثانية من الفيروس قد تسبب الوفاة الفورية لبعض الأشخاص وتؤثر على أجهزة الجسم الحيوية للإنسان، وبالتالي فإن الاستعلام إلكترونيا يسهم في تقليل الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية لمواجهة هذا الفيروس الخطير.
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3 - ثم يقوم الراغب في التقديم بصندوق الإسكان الاجتماعي بكتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا لطلب الحصول على وحدة سكنية.
4 - وأخيرًا.. بعد الإنتهاء من كتابة كافة البيانات يقوم الباحث عن شقق الإسكان بالضغط على زر تسجيل الدخول.
الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القوميويبحث الكثير من المواطنين محدودي الدخل والشباب المقبلين على الزواج عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر، بعدما ما أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الخاص بالإعلان العاشر بالرقم القومي حتى يتمكن المستعلم من معرفة كافة التفاصيل والتسجيل من خلال الرقم القومي الخاص بالمتقدم المكون من 14 رقمًا.
وبعد استحداث فيروس كورونا المستجد تمت إتاحة التسجيل إلكترونيًا، مراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب الفيروس الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أشد شراسة عن السابق، وبشكل خاص وأن السلالة الثانية من الفيروس قد تسبب الوفاة الفورية لبعض الأشخاص وتؤثر على أجهزة الجسم الحيوية للإنسان، وبالتالي فإن الاستعلام إلكترونيا يسهم في تقليل الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية لمواجهة هذا الفيروس الخطير.
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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومييبحث الكثير من الراغبين في التقديم على شقق الإسكان بمعرفة كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، تابع معنا كيفية الحجز من خلال الخطوات التالية:
1 - أولًا يجب على المتقدم الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية وذلك من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا.2 - يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، وذلك بعد تسجيل الدخول موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للحصول على وحدة سكنية.
3 - ثم يقوم الراغب في التقديم بصندوق الإسكان الاجتماعي بكتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا لطلب الحصول على وحدة سكنية.
4 - وأخيرًا.. بعد الإنتهاء من كتابة كافة البيانات يقوم الباحث عن شقق الإسكان بالضغط على زر تسجيل الدخول.