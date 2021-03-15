رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

يبحث الكثير من الراغبين في التقديم على شقق الإسكان بمعرفة كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، تابع معنا كيفية الحجز من خلال الخطوات التالية:

1 - أولًا يجب على المتقدم الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية وذلك من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا .

2 - يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، وذلك بعد تسجيل الدخول موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للحصول على وحدة سكنية.3 - ثم يقوم الراغب في التقديم بصندوق الإسكان الاجتماعي بكتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا لطلب الحصول على وحدة سكنية.