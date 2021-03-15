ضبط (1234) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (3،45 طن "أسماك ماكريل") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.ونجحت الجهود في ضبط (1،89 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (3 طن "عدس") يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمى، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (129،960 جنيه) من أموال الدعم من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 %، وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، وضبط (ملك محل بدال تموينى - بمحافظة الجيزة) وبحوزته (1،9 طن سكر- 420 عبوة زيت تموينى) مخصص ربطًا على بطاقات التموين قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء، وضبط (المدير المسئول عن صيدلية - بمحافظة القاهرة) وبحوزته (5100 عبوة وقرص خاصة بالأمراض المزمنة بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركيًا) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.