حبس عاطل يتاجر في الهيروين بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين وسلاح أبيض "خنجر".البداية، عندما تلقى الرائد أحمد أبوبكر معاون مباحث القسم معلومات سرية تفيد باختباء أحد العناصر الإجرامية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن من القبض على "كريم. ب"، 25 سنة، عاطل، بحوزته 25 جراما من مسحوق الهيروين.بمواجهته اعترف بحيازة الهيروين بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن تجارته، وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.