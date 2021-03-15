انطلاق مرحلة الناشئين للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بمطروح

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح فعاليات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأوضح خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أنه بدأ تشغيل المرحلة الجديدة للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بمطروح (مرحلة الناشئين)، وذلك فى ألعاب المصارعة والجودو وألعاب القوى والملاكمة بمشاركة ٧٥ لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى ١٠ لاعبين فى مرحلة الواعدين وبذلك يصبح عدد لاعبى المشروع القومى بمطروح ٨٥ لاعب ولاعبة.وأضاف أنه يتم اختيار وتدريب المواهب من خلال نخبة من أفضل المدربين تحت إشراف الدكتور محمد حمدى مدير عام إدارة الموهبة، والكابتن محمد أنور مدير الرياضة، والكابتن تامر شطا المشرف العام على المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بمطروح.