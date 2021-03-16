رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

القط في مفردات الحارة المصرية.. من الألوهية حتى الـ 7 أرواح

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:29 ص
جريدة الدستور
يسرى أبو القاسم يكتب
طباعة
للقطط تاريخ ممتد فى الثقافة المصرية منذ القدم. لدرجة أن الفراعنة قدسوا القطط التي كانت تعرف باسم "ماو" وجاء ذلك التقديس لقدرتها على أكل الحشرات وقتل الأفاعي واعتبروها رمزا للخير والنماء، وكانت "مافدت" أول آلهة المصريين في الأسرة الأولى وكانت برأس قطة. وظهرت القطط في العديد من اللوحات الفرعونية، وفي عام ١٨٨٨ اكتشف أحد الفلاحين مقبرة كبيرة تحوى على آلاف القطط المحنطة.

ومع مرور الأيام واعتناق المصريين الديانات السماوية لم يعد القط معبودا، لكنه لم يندثر من التراث الشعبى المصرى حتى الأن، وفي هذه السطور ستتناول الأمثال الشعبية التي ورد فيها ذكر القطط داخل الحارة المصرية.

"زي القطط بسبع أرواح"
يعتقد البعض أن هذا المثال مصرى خالص اخترعه المصريون، لكن في الحقيقة ليس هناك دليل أكيد على ذلك، رغم اعتقاد المصرين بألوهية القطط. حيث إن هذا المثال الشعبى يوجد فى أغلب دول العالم، فالإنجليز يقولون القطط بتسعة أرواح، ثلاثة حين يلعب وثلاثة حين يهرب وثلاثة حين يسكت. وكذلك قال الصينيون الذين يتيمنون برقم تسعة، بينما قال الأتراك إن للقط ست أرواح. وقال الأسبان كما قالت العرب سبعة.

ورغم أن هذا كله يعتمد على الخرافة إلا أنه يمكننا القول إن السبب وراء ذلك يكمن في رشاقة القط وقدرته على الحركة السريعة التى تساعد على القفز والهروب من الخطر في لحظات معدودة. ويقال هذا المثل للشخص الذى يتعرض لحوادث كثيرة لكنه يخرج منها سليما.

"زي القطط ياكل وينكر"
يقال هذا المثل في حق الشخص الذي ينكر الجميل، ولا يعترف بمعروف فيشبهونه بالقطط التى تأكل فى بيتك ثم تعود إلى بيت صاحبها وكأنها لا تعرفك.

"إن غاب القط ألعب يا فار"
يقال هذا المثال فى حق الشخص الضعيف الذى يستقوى على من هم أضعف منه حين لا يكون الشخص الاقوى منه موجودا. فيتعالى على غيره ويظهر قوته، فيقولون إن غاب القط ألعب يا فار. كما يقال هذا في حق الفتاة التى تستغل غياب والدها فتتحدث إلى شاب في الحارة. أو حين يخرج المدير فيقوم الموظف بترك عمله، عموما هو مثال يطلق على فعل شخص ضعيف لشىء من وراء شخص أقوى منه.

"القطة أكلت عيالها ولا أيه؟"
يقال هذا المثال فى وقت الجحود، ويكون بقصد الذم والإساءة لأرملة أو مطلقة قررت الزواج وترك أبناءها مع والدتها مثلا. رغم أن القطط تأكل أبناءها أحيانا نتيجة الخوف عليهم ربما ظنا منها أنها ستعيدهم إلى بطنها مرة أخرى لتحميهم.

"عاملين زي القط والفار"
يقال هذا المثال فى حق خصمين لم يتفقا ولن يتفقا، فالصراع بينهما فطرى ودائم.

موضوعات متعلقة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

هزتان أرضيتان قرب «ديالى» العراقية

باحثون سويديون يحذرون من ارتفاع الإنسولين قبل تطور الخلايا المقاومة

بى بى سى: البحرينى عبدالرحمن الجسمى يستحوذ على ويجان أتليتك الإنجليزى

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة في فروع المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة والآداب

القط في مفردات الحارة المصرية.. من الألوهية حتى الـ 7 أرواح

لم يكن غزوًا.. تفنيد ادعاءات «يوسيفوس» عن خرافة غزو الهكسوس لمصر

الصين تعلن تنظيم مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي في يونيو