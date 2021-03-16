القط في مفردات الحارة المصرية.. من الألوهية حتى الـ 7 أرواح

"زي القطط بسبع أرواح"



"زي القطط ياكل وينكر"



"إن غاب القط ألعب يا فار"



"القطة أكلت عيالها ولا أيه؟"



"عاملين زي القط والفار"



للقطط تاريخ ممتد فى الثقافة المصرية منذ القدم. لدرجة أن الفراعنة قدسوا القطط التي كانت تعرف باسم "ماو" وجاء ذلك التقديس لقدرتها على أكل الحشرات وقتل الأفاعي واعتبروها رمزا للخير والنماء، وكانت "مافدت" أول آلهة المصريين في الأسرة الأولى وكانت برأس قطة. وظهرت القطط في العديد من اللوحات الفرعونية، وفي عام ١٨٨٨ اكتشف أحد الفلاحين مقبرة كبيرة تحوى على آلاف القطط المحنطة.ومع مرور الأيام واعتناق المصريين الديانات السماوية لم يعد القط معبودا، لكنه لم يندثر من التراث الشعبى المصرى حتى الأن، وفي هذه السطور ستتناول الأمثال الشعبية التي ورد فيها ذكر القطط داخل الحارة المصرية.يعتقد البعض أن هذا المثال مصرى خالص اخترعه المصريون، لكن في الحقيقة ليس هناك دليل أكيد على ذلك، رغم اعتقاد المصرين بألوهية القطط. حيث إن هذا المثال الشعبى يوجد فى أغلب دول العالم، فالإنجليز يقولون القطط بتسعة أرواح، ثلاثة حين يلعب وثلاثة حين يهرب وثلاثة حين يسكت. وكذلك قال الصينيون الذين يتيمنون برقم تسعة، بينما قال الأتراك إن للقط ست أرواح. وقال الأسبان كما قالت العرب سبعة.ورغم أن هذا كله يعتمد على الخرافة إلا أنه يمكننا القول إن السبب وراء ذلك يكمن في رشاقة القط وقدرته على الحركة السريعة التى تساعد على القفز والهروب من الخطر في لحظات معدودة. ويقال هذا المثل للشخص الذى يتعرض لحوادث كثيرة لكنه يخرج منها سليما.يقال هذا المثل في حق الشخص الذي ينكر الجميل، ولا يعترف بمعروف فيشبهونه بالقطط التى تأكل فى بيتك ثم تعود إلى بيت صاحبها وكأنها لا تعرفك.يقال هذا المثال فى حق الشخص الضعيف الذى يستقوى على من هم أضعف منه حين لا يكون الشخص الاقوى منه موجودا. فيتعالى على غيره ويظهر قوته، فيقولون إن غاب القط ألعب يا فار. كما يقال هذا في حق الفتاة التى تستغل غياب والدها فتتحدث إلى شاب في الحارة. أو حين يخرج المدير فيقوم الموظف بترك عمله، عموما هو مثال يطلق على فعل شخص ضعيف لشىء من وراء شخص أقوى منه.يقال هذا المثال فى وقت الجحود، ويكون بقصد الذم والإساءة لأرملة أو مطلقة قررت الزواج وترك أبناءها مع والدتها مثلا. رغم أن القطط تأكل أبناءها أحيانا نتيجة الخوف عليهم ربما ظنا منها أنها ستعيدهم إلى بطنها مرة أخرى لتحميهم.يقال هذا المثال فى حق خصمين لم يتفقا ولن يتفقا، فالصراع بينهما فطرى ودائم.