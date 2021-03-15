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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تقي من الإصابة بـ«كورونا».. إقبال كبير على شراء فاكهة «الكمكوات» (صور)

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:08 م
شتلات فاكهة الكمكوات
شتلات فاكهة الكمكوات
رضوي عبدالغني
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إقبال كبير على شراء شتلات فاكهة الكمكوات (برتقال ياباني)، التي تتميز بلونها البرتقالي، وصغيرة الحجم، وطعمها «مزز»، في الركن الخاص بها بمعرض الزهور.

وقال خالد السيد، أحد البائعين، إن هذه الثمرة تعمل على تقوية المناعة، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من «فيتامين سي» وتمنع الإصابة بفيروس كورونا، لذلك يوجد إقبال كبير عليها من قِبل المواطنين هذا العام.

وأضاف أن من أكثر محبين هذه الثمرة هم الأجانب المقيمين بمصر؛ لأنهم يستخدموها في السلطات وبعض الأطباق المختلفة.

على جانب آخر، التزم جميع الزوار لمعرض تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامتهم من فيروس كورونا، كما استخدموا المواد المطهرة أثناء الزيارة.

وافتتح معرض زهور الربيع صباح يوم السبت في نسخته الـ88 بحديقة الأرومان في الجيزة، ذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء ونواب البرلمان.

يشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 200 عارض وشركات في مجال اللاندسكيب والصبارات وزهور الزينة ومختلف التصنيع الغذائي، وكان قد شهد محيط الحديقة تكثيفا أمنيا منذ الصباح الباكر استعداد لافتتاح المعرض واستقبال الزوار.

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