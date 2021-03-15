«التعاون الإسلامى» تدين افتتاح مكتبين لسفارتي التشيك وكوسوفو في القدس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، افتتاح مكتب تابع لسفارة التشيك وكذلك سفارة لكوسوفو في مدينة القدس المحتلة.وأكدت الأمانة العامة، في بيان اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء غير القانوني يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 الذي يحظر إقامة بعثات دبلوماسية في المدينة المحتلة.وطالبت الأمانة العامة بضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.