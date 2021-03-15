«هندسة طنطا» تفوز بتمويل 13 مشروع تخرج من أكاديمية البحث العلمى

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، فوز كلية الهندسة بتمويل 13 مشروع تخرج من إجمالى 15 مشروعًا حصلت عليها الجامعة هذا العام.وأفاد رئيس الجامعة، بأن إجمالى دعم مشروعات التخرج بكلية الهندسة يقدر بحوالي 800 ألف جنيه، وذلك ضمن مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا "مشروعى بدايتى" للعام المالى 20202021.أوضح الدكتور محمد حسين، القائم بعمل عميد الكلية، أن جميع المشروعات الفائزة بالتمويل هى مشروعات تطبيقية تواكب خطة الدولة الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والأنظمة الذكية والنظم الصناعية.وأشار الدكتور ضياء الدين عبد الستار منصور، مدير وحدة البحوث والتطوير بكلية الهندسة، أن هذا التمويل هو أعلى تمويل لمشروعات التخرج تحصل عليه الكلية في عام واحد.