وزيرة التضامن تلتقي الجمعيات الأهلية للتعريف بلائحة القانون غدا

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، لقاء مؤسسات المجتمع الأهلي، تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، وذلك للتعريف باللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019، والتعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي.وقال طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر، تلعب دورًا هامًا فى تنمية المجتمع من خلال العمل فى أكثر من 20 مجالًا، أهمها تنمية المجتمع وهى جمعيات أجنبية تعمل فى مصر، بالإضافة إلى مجالات رعاية المسنين، التعليم، الصحة، تنظيم الأسرة، الحفاظ على البيئة، رعاية المسجونين، العلاقة مع الشعوب، بالإضافة إلى الجمعيات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مصر تبلغ حوالي 50 ألفا و140 جمعية ومؤسسة.