محمود قاسم: ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسى بمدارس مطروح

قام الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لمتابعة مسار العملية التعليمية وانتظام الدراسة في اليوم الثاني للفصل الدراسي الثاني بمجمعي عادل الصفتي الابتدائي وباحثة البادية وسط مدينة مرسي مطروح.وتابع وكيل مديرية التربية والتعليم شرح المعلمين للحصص بالفصول الدراسية والحجرات التعليمية وتوزيع وجبات التغذية المدرسية وفق احصائيات الغياب اليومي ومطابقتها للمواصفات القياسية والفنية المتعارف عليها، بالإضافة إلى رصد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذًا للتعليمات الوزارية وفي إطار الحرص على صحة وسلامة الطلاب وكافة عناصر المنظومة التعليمية.وأكد ضرورة ارتداء الكمامات طول اليوم الدراسي تطبيقا لمبدأ الوقاية خير من العلاج، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب لمواجهة الجائحة.وشدد على ضرورة متابعة القنوات التعليمية الفضائية التي تشرف عليها الوزارة ومراجعة ذلك مع المعلمين في الأيام المخصصة للطلاب للحضور بالمدرسة، مؤكدًا ضرورة الجد والاجتهاد في المذاكرة خاصة وأن امتحان الفصل الدراسي الثاني تم توزيعه بصورة دورية مع نهاية شهور مارس وأبريل ومايو فيما تمت دراسته بكل شهر وفق خطة توزيع المناهج.