«الاستثمار»: حجز 100% من وحدات المنطقة الصناعية ببنها وميت غمر

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم حجز جميع الوحدات التي تم طرحها بالمرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية الصناعية ببنها وميت غمر، حيث تم حجز 147 وحدة ببنها، بينما تم حجز 107 وحدات في المنطقة الاستثمارية بميت غمر بنسبة إشغال 100%.وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن الإقبال الكثيف على الاستثمار بالمناطق الاستثمارية دليل على نجاح تلك المنظومة الاستثمارية، حيث تم الإعلان عن فتح باب الحجز بالمنطقة الاستثمارية الصناعية ببنها وميت غمر منتصف الشهر الماضي، وتم حجز جميع الوحدات قبل انتهاء المهلة المسموح فيها بتقدم المستثمرين لحجز الوحدات.وقال عبد الوهاب إن المنطقة الاستثمارية ببنها تقدم العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين بها، وتشمل مركز خدمات للمستثمرين، ومعارض، ومنافذ بيع، كما أن المنطقة الاستثمارية ببنها تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، منها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها.وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تعد أول منطقة استثمارية متخصصة في الصناعات الهندسية والمعدنية بمحافظة الدقهلية والتي تشتهر بتلك الصناعات.كما أشار عبد الوهاب إلى أن المكتب التنفيذي في كل منطقة الاستثمارية يتولى متابعة تنفيذ كل ما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة، ويلتزم بتيسير إجراءات مزاولة النشاط للمستثمرين.