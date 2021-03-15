أحمد الشامي ينضم لأسرة «أحسن أب»

انضم المطرب أحمد الشامي لأسرة مسلسل "أحسن أب" لنجم مسرح مصر على ربيع والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.ومن المقرر أن يبدأ الشامي تصوير دوره في العمل خلال أيام ويواصل أبطال وصناع المسلسل مشاهد المسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي داخل الحي الشعبي، حيث من المفترض عرض العمل في النصف الثاني من الشهر الكريم.مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى ومن بطولة على ربيع وهاجر أحمد وأحمد فتحي وسامي مغاوري وعدد آخر من النجوم.