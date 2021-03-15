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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: توجيهات بتوفير 1.8 مليار جنيه لرفع السعة التخزينية للحبوب

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:02 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السعة التخزينية للصوامع زاد لأكثر من الضعف ليكون 3.4 مليون طن بدلا من 1.6 مليون طن من 2014 حتى الآن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه وجه بتوفير 1.8 مليار دولار لرفع السعة التخزينية منذ قدومه للوزارة، ورفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع لمدة 6 أشهر.

وأضاف وزير التموين، خلال افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب، أن رفع السعة التخزينية للحبوب حمى مصر والاقتصاد المصري من أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد وهو ما حدث بالفعل بالتزامن مع تأثر دول كبرى بالأزمة.

وقال "المصيلحي"، إن مصر لديها 4.7 شهر مخزون من القمح كسلع استراتيجية وسيتم زيادتها، وتم تكوير 34 صومعة، مشيرا إلى أنت تم رفع أيضا صوامع شركات المطاحن بالإضافة إلى ادخال احدث التكنولوجيا للحفاظ على الحبوب بما ساهم فى توفير الفقد والحفاظ على السلع الاستراتيجية.

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